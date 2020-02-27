Видео ⟩ В центре Риги произошел пожар

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПВ центре Риги произошел пожар 4 27 февраля 2020, 13:56Видео ⟩ В центре Риги произошел пожарrus.tvnet.lvФОТО: TVNETВ четверг в центре Риги произошел пожар - загорелся дом на улице Чака между Матиса и Артилерияс. ПоделитьсяФОТО: TVNETКак рассказали в Пожарно-спасательной службе порталу TVNET, в 12:19 был получен вызов на улицу Чака, где горела бытовая техника и вещи на площади в 20 квадратных метров.Были эвакуированы 14 человек, работы по тушению продолжаются. На месте событий работают 15 сотрудников VUGD. 4 пожарырига