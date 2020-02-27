Чт, 27.02.2020
Вот если я дам тебе денег, фактически они лежат в твоем кармане, но распоряжаюсь ими я. Так и у Путина. Оппозиционер Любовь Соболь

Видео ⟩ В центре Риги произошел пожар

ФОТО: TVNET

В четверг в центре Риги произошел пожар - загорелся дом на улице Чака между  Матиса и Артилерияс.

ФОТО: TVNET

Как рассказали в Пожарно-спасательной службе порталу TVNET, в 12:19 был получен вызов на улицу Чака, где горела бытовая техника и вещи на площади в 20 квадратных метров.

Были эвакуированы 14 человек, работы по тушению продолжаются. На месте событий работают 15 сотрудников VUGD.

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