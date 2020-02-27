Просят отозваться пассажиров самолета, прилетевших из Стамбула вместе с больным коронавирусом

Чтобы получить точный список пассажиров, SPKC сотрудничает с Агентством гражданской авиации. Однако и самих пассажиров, летевших упомянутым рейсом, призвали сообщить о себе в SPKC, позвонив по номеру SPKC.

Упомянутым авиарейсом из Стамбула в Ригу прилетел гражданин Ирана, который затем уехал на автобусе Lux Express в Таллинн, где у него был констатирован новый коронавирус.

Позднее появилась информация, что гражданин Ирана прилетел в Ригу из Ирана транзитом через Турцию. Самолет из Стамбула приземлился в Риге в 11:20.

По данным Lux Express, инфицированный человек приехал рейсом, который отбыл в 14 часов в среду из Риги и прибыл в Таллин в 18.30. На этот рейс продано 24 билета.

Lux Express передал данные всех пассажиров департаменту здоровья, который свяжется с ними. Lux Express также проинформировал водителя автобуса и сопровождающего, на время инкубационного периода им предоставлен отпуск. Компания проинструктирует всех сотрудников, как действовать дальше.

По словам министра социальных дел Эстонии Танеля Кийка, нет данных о том, что коронавирус, пришедший в Эстонию, распространился дальше по стране, однако правительство планирует ввести дополнительные контрольные меры на границе.

Кийк отметил на пресс-конференции правительства в четверг, что у вируса есть инкубационный период.

Он добавил, что в связи с коронавирусом сформирована рабочая группа, в состав которой входят канцлеры и вице-канцлеры различных министерств. Группа рассмотрит варианты борьбы с вирусом.

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в задачи консульских служб эстонского государства входит оказание людям помощи при необходимости.

"Нужно также учесть, что в ряде регионов возможны дополнительные ограничения передвижения", - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что в МИД круглосуточно работает телефон, по которому можно обращаться за информацией. "На данный момент пребывание в регионе риска зарегистрировали 105 граждан Эстонии, - отметил Рейнсалу. - По нашим данным, эстонских граждан нет в переведенных на карантин регионах".