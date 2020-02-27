Фото ⟩ На заметку девушкам: какой маникюр будет в тренде этой весной?

"Обозреватель" пишет, что этой весной лучше выбирать цвета, которые будут как можно сильнее приближены к натуральным оттенкам - такой маникюр визуально удлинит пальцы. Лучше всего выбирать оттенки ближе к молочному, розовому, персиковому или карамельному.

Приводим примеры модных дизайнов ногтей, которые подойдут под любой образ!

Однотонный или естественный

Наверно, самый простой способ — однотонное покрытие в полюбившемся цвете. Классика, которая всегда выглядит современно! Кроме того, можно выбрать несколько тонов для одного дизайна. Пастельные тона тут будут смотреться весьма неплохо.

Градиентный или омбре

Другая вариация того, как можно обыграть два оттенка лака — дизайн, сделанный в технике "градиент". Издание Cosmo рассказывает, что такой дизайн вы можете сделать и самостоятельно: понадобятся два пастельных оттенка и простая губка. Первое покрытие - однотонное, а второй слой плавно растяните начиная с кончиков до середины ногтя.

С рисунком

Весьма удачен будет выбор маникюра в пастельных тонах с рисунком. Гармоничное сочетание гарантирует рисунок, выполненный в тон основного цвета покрытия!

Блёстки

Блёстки - то, что сделает маникюр более ярким. Неизменный зимний тренд будет актуален и весной. Тут завершающим шагом маникюра может стать не прозрачное покрытие, а именно блёстки!

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