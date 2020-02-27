Чт, 27.02.2020
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Фото ⟩ На заметку девушкам: какой маникюр будет в тренде этой весной?

ФОТО: instagram.com/minimo_beauty_bar/

С наступлением весны хочется побыстрее отойти от тёмной зимней гаммы цветов в маникюре: душа требует более светлых и нежных оттенков! 

"Обозреватель" пишет, что этой весной лучше выбирать цвета, которые будут как можно сильнее приближены к натуральным оттенкам - такой маникюр визуально удлинит пальцы. Лучше всего выбирать оттенки ближе к молочному, розовому, персиковому или карамельному.

Приводим примеры модных дизайнов ногтей, которые подойдут под любой образ!

Однотонный или естественный

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наверно, самый простой способ — однотонное покрытие в полюбившемся цвете. Классика, которая всегда выглядит современно! Кроме того, можно выбрать несколько тонов для одного дизайна. Пастельные тона тут будут смотреться весьма неплохо. 

Градиентный или омбре

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Другая вариация того, как можно обыграть два оттенка лака — дизайн, сделанный в технике "градиент". Издание Cosmo рассказывает, что такой дизайн вы можете сделать и самостоятельно: понадобятся два пастельных оттенка и простая губка. Первое покрытие - однотонное, а второй слой плавно растяните начиная с кончиков до середины ногтя.

С рисунком

Весьма удачен будет выбор маникюра в пастельных тонах с рисунком. Гармоничное сочетание гарантирует рисунок, выполненный в тон основного цвета покрытия! 

Блёстки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Блёстки - то, что сделает маникюр более ярким. Неизменный зимний тренд будет актуален и весной. Тут завершающим шагом маникюра может стать не прозрачное покрытие, а именно блёстки! 

Втирка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Втирка - более спокойный вариант блёсток, которые по душе приходятся не всем.  Вот жемчужный перелив - другое дело! Кстати, с техникой совладает даже начинающий в области нейл-арта. Как только нанесете первый слой лака, распределите пигмент по всему ногтю, втирая его. 

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