"Моё сердце свободно". Фигуристка Туктамышева рассталась со своим возлюбленным

"Это правда. Мы сейчас не вместе и моё сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда "чёрная кошка пробежала". Так сложились обстоятельства", - рассказала Туктамышева.

Туктамышева и фигурист Андрей Лазукин встречались с 2015 года. Они вместе тренировались в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне 23-летняя спортсменка не смогла попасть в основной состав сборной России на чемпионат мира, где выступят Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Монреале с 16 по 22 марта.