Пт, 28.02.2020
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"Моё сердце свободно". Фигуристка Туктамышева рассталась со своим возлюбленным

Елизавета Туктамышева

ФОТО: EPA/Scanpix

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подтвердила, что прекратила отношения со спортсменом Андреем Лазукиным. Об этом Туктамышева рассказала в интервью "Аргументам и фактам - Петербург".

"Это правда. Мы сейчас не вместе и моё сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда "чёрная кошка пробежала". Так сложились обстоятельства", - рассказала Туктамышева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Туктамышева и фигурист Андрей Лазукин встречались с 2015 года. Они вместе тренировались в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне 23-летняя спортсменка не смогла попасть в основной состав сборной России на чемпионат мира, где выступят Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Монреале с 16 по 22 марта. 

Несмотря на статус запасной в сборной, Туктамышева заявила, что не собирается заканчивать карьеру. Фигуристка вскоре приступит к подготовке новых программ и планируется отобраться на чемпионат Европы и мира в 2021 году.

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