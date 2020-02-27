У пограничника в Рижском аэропорту взяли анализ на коронавирус

Как сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне, конкретного пограничника удалось идентифицировать, но результат анализа пока не известен.

Как сообщалось, в Эстонии в четверг был подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом Covid-19, и больной прибыл в Эстонию автобусом из Риги.

В свою очередь в Ригу он прибыл из Ирана транзитом через Турцию. Из Турции в Ригу прямые авиарейсы обеспечивает компания Turkish Airlines, самолет которой из Стамбула приземлился в Риге в среду в 11:20.

Автобусный перевозчик Lux Express сообщил, что зараженный вирусом гражданин Ирана выехал автобусом из Риги в 14 часов, а в Таллинн прибыл в 18:30.