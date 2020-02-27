Пьяная мать с ребенком в Вецмилгрависе: вмешаться пришлось соседям

Когда полицейские прибыли на место, дверь в квартиру им открыл маленький мальчик. На вопрос, есть ли в доме кто-то из взрослых, ребенок ответил, что в квартире спит его мать. Когда полицейские попросили мальчика разбудить ее, он сказал, что мама спит очень крепко и на вопросы не отвечает. Когда полицейские предложили ему помочь разбудить маму, мальчик пустил их в квартиру.

В одной из комнат полицейские обнаружили спящую женщину с полуспущенными штанами. Мальчик радостно подбежал к ней с криком: "Мама, мама! Полиция приехала!" Женщина быстро поднялась и надела штаны, после чего полицейские начали задавать ей вопросы — в частности, когда она в последний раз кормила своего сына.

Вскоре женщина также была проверена на алкотестере — оказалось, что степень ее опьянения составляет 1,87 промилле. Полицейские спросили, сможет ли кто-то присмотреть за ребенком, пока она придет в себя, на что женщина ответила, что это может сделать ее старшая дочь. Вскоре стражи порядка позвонили девушке и попросили ее как можно скорее приехать.

Тем временем в отношении матери был составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по уходу за ребенком. В ходе оформления процессуальных документов в квартиру прибыла сестра мальчика, которая пообещала привести его в порядок и забрать с собой.