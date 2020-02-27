Названа цена, за которую в Латвии можно провериться на наличие коронавируса

Результаты будут доступны в течение пяти-шести часов после проведения анализа, но, как объяснил Гаварс, если пациент сдает образец вечером, результатов можно ждать только на следующий день.

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в среду сообщила, что анализы на наличие коронавируса не проводятся ни в одной лаборатории, кроме Национальной референтной лаборатории Центра инфектологии. Однако Гаварс пояснил, что анализы будут проводиться на месте в E. Gulbja laboratorija и такая возможность доступна со вчерашнего дня. Он также указал на то, что у лаборатории есть многолетний опыт проведения подобных анализов.

Как сообщалось, жителям Латвии, которые возвращаются из затронутых коронавирусом регионов, специалисты советуют следить за своим здоровьем в течение 14 дней, а в случае появления симптомов заболевания - высокой температуры, кашля, воспаления горла или затрудненного дыхания - свести к минимуму контакты с другими людьми и звонить по телефону 113.