Названа цена, за которую в Латвии можно провериться на наличие коронавируса

Жители Латвии без симптомов коронавируса Covid-19, недавно вернувшиеся из затронутых вирусом регионов и желающие поверить свое здоровье, за 80,40 евро смогут сдать анализ на наличие вируса в E. Gulbja laboratorija, однако оплачивать этот анализ придется из своего кармана, заявил агентству LETA член правления лаборатории Дидзис Гаварс.
Результаты будут доступны в течение пяти-шести часов после проведения анализа, но, как объяснил Гаварс, если пациент сдает образец вечером, результатов можно ждать только на следующий день.
Руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в среду сообщила, что анализы на наличие коронавируса не проводятся ни в одной лаборатории, кроме Национальной референтной лаборатории Центра инфектологии. Однако Гаварс пояснил, что анализы будут проводиться на месте в E. Gulbja laboratorija и такая возможность доступна со вчерашнего дня. Он также указал на то, что у лаборатории есть многолетний опыт проведения подобных анализов.
Как сообщалось, жителям Латвии, которые возвращаются из затронутых коронавирусом регионов, специалисты советуют следить за своим здоровьем в течение 14 дней, а в случае появления симптомов заболевания - высокой температуры, кашля, воспаления горла или затрудненного дыхания - свести к минимуму контакты с другими людьми и звонить по телефону 113.
В свою очередь детям после посещения особенно опасных территорий - Китая, Южной Кореи, Ирана, а также итальянских регионов Ломбардия и Венето - рекомендовано в течение двух недель не посещать образовательные учреждения.