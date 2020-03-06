Дарья Ныркова - чемпионка России по ММА, которая ломает стереотипы

2019 год для Дарьи выдался очень успешным - девушка стала чемпионкой России по рукопашному бою, чемпионкой Азии и обладательницей Кубка мира. Позднее ей было присвоено звание Мастера спорта международного класса.

Этот успех позволил Дарье получить приглашение поучаствовать в любительской лиге смешанных единоборств, но вскоре она победила на чемпионате России в весовой категории до 47,6 килограмм и стала неотъемлемым участником национальной команды России.

Девушка не только тренируется сама, но и помогает детям в родном Киселевске. Под руководством Нырковой многие дети уже добились заметных успехов и завоевали ряд наград.

Дарья пришла работать в зал тренером, когда ей было всего 18 лет. Девушка вспоминает, что ей было тяжело добиться авторитета и первые два года она подумывала о том, чтобы бросить эту работу. Затем, к счастью, пришло уважение со стороны детей и благодаря слаженной работе - пошли призовые места.

В одном из интервью Дарья призналась, что пришла в единоборства потому что у неё на районе больше негде было заниматься. Ныркова пришла в зал в возрасте 13 лет и больше оттуда не уходила. "Я полюбила это место, этот зал, друг друга. Каждый день я бежала сюда с огромной радостью, даже несмотря на запреты родителей", - вспоминала Дарья в одном из интервью.