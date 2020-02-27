Обновление Android вызвало сбой в смартфонах Xiaomi

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi8 пожаловались на исчезновение рабочего стола после обновления Android. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал iXBT.
Проблемы начались у европейской версии флагмана Xiaomi — MIUI 11 на базе Android 10. Как сообщает портал, после установки самой новой "прошивки" смартфон перестал загружать рабочий стол.
При этом у смартфонов работает верхнее меню — это дает возможность зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения.
Как отмечает в статье, при выходе на главный экран пользователи получают оповещение о сбое.
Эксперты портала отметили, что ни перезагрузка, ни восстановление заводских настроек не помогает решить проблему. В частности, после этих действий пользователь не может войти в учетную запись, а восстановленный пароль к ней не подходит.
Решить возникшую проблему предлагается удалением установленных обновлений.