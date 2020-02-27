Чт, 27.02.2020
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Обновление Android вызвало сбой в смартфонах Xiaomi

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi8 пожаловались на исчезновение рабочего стола после обновления Android. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал iXBT.

Проблемы начались у европейской версии флагмана Xiaomi — MIUI 11 на базе Android 10. Как сообщает портал, после установки самой новой "прошивки" смартфон перестал загружать рабочий стол.

При этом у смартфонов работает верхнее меню — это дает возможность зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения.

Как отмечает в статье, при выходе на главный экран пользователи получают оповещение о сбое.

Эксперты портала отметили, что ни перезагрузка, ни восстановление заводских настроек не помогает решить проблему. В частности, после этих действий пользователь не может войти в учетную запись, а восстановленный пароль к ней не подходит.

Решить возникшую проблему предлагается удалением установленных обновлений.

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