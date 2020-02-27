На волосах Ивана Голунова нашли следы наркотиков

Как пояснил Коврижкин, именно результаты экспертизы, проведенной еще летом прошлого года, ему стали доступны только в четверг, 27 февраля. Он уточнил, что следы наркотиков найдены на внешней стороне волос журналиста.

В частности, были обнаружены частички мефедрона, фенилпентана и кокаина.

В свою очередь адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявл агентству, что наркотики на волосах журналиста появились вследствие физического контакта с сотрудниками полиции, которые подкинули ему наркотики.

Как писал RUS TVNET, Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Следователи утверждали, что в его рюкзаке был обнаружен мефедрон. Впоследствии за недостатком доказательств уголовное дело было прекращено, после чего Следственный комитет РФ приступил к расследованию обстоятельств задержания Голунова в рамках дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, а самому журналисту следствие официально присвоило статус потерпевшего.