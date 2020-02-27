Чт, 27.02.2020
Известно число коек, известно число карантинных мест, а также, что делать, если людей придется изолировать и лечить как в Риге, так и в регионах. Ильзе Винькеле, Министр здравоохранения

Термометры — на вооружение: украинские пограничники замеряют температуру всем приезжим

Граница Украины с Венгрией

ФОТО: скриншот видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске: 

  • Как Бориса Немцова вспоминают в России и за рубежом и что происходит с расследованием его убийства.
  • Возбуждено уголовное дело об убийстве знакомой фигурантов дела "Сети".
  • Эпидемия COVID-19, вызванная коронавирусом, продолжает распространяться за пределами Китая.

Термометры — на вооружение: украинские пограничники замеряют температуру всем приезжим

В последние дни выявлен уже пятый случай заболевания граждан Украины за пределами своей страны. В этой связи с 25 февраля украинские власти ввели особый режим контроля на границах. Пройти визуальный осмотр обязаны все, кто въезжает из-за границы. 

Подробнее — в обзоре главных событий дня.

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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