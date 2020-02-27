TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Как Бориса Немцова вспоминают в России и за рубежом и что происходит с расследованием его убийства.
- Возбуждено уголовное дело об убийстве знакомой фигурантов дела "Сети".
- Эпидемия COVID-19, вызванная коронавирусом, продолжает распространяться за пределами Китая.
Термометры — на вооружение: украинские пограничники замеряют температуру всем приезжим
В последние дни выявлен уже пятый случай заболевания граждан Украины за пределами своей страны. В этой связи с 25 февраля украинские власти ввели особый режим контроля на границах. Пройти визуальный осмотр обязаны все, кто въезжает из-за границы.
Подробнее — в обзоре главных событий дня.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.