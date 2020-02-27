LTV7: В Медемциемсе построят виадук

Уже почти месяц жители Медемциемса защищают поворот к себе домой. 29 января начальник Latvijas valsts ceļi Янис Ланге заявил — поворот на Медемциемс небезопасный. Его нужно закрыть, а чтобы попасть домой из Риги жителям посёлка придётся делать большой круг до ближайшего виадука. По их словам — это долго и небезопасно. В думе Олайнского края уже подготовили возможную альтернативу. И сегодня представили её министру сообщения Талису Линкайтсу.

"Договорились о том, что Олайнское самоуправление может участвовать в финансировании новой развязки. Мы предлагаем туннель для легковых автомобилей. Надеемся, что самоуправление тоже согласится с этим решением", - заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

Председатель думы Олайнского края Андрис Бергс в свою очередь заявляет о готовности: "Завтра начинаем заключать договор с Latvijas valsts ceļi о проектировке и строительстве двухуровневого перекрестка в Медемциемсе. Это займет приблизительно три года. Есть понимание от министерства, что это нужно и они готовы финансировать проект вместе с самоуправлением".

Но в течение этих трёх лет придётся терпеть неудобства. Договориться о временном решении - о строительстве разворота с полосой торможения и разгона, через 800 метров от нынешнего поворота — не удалось.

"Плохая новость в том, что мы не можем донести до министерства то, что на время строительства туннеля нужно кратковременное решение, как мы предлагали. Сегодня еще раз предлагали, что самоуправление полностью проектирует и строит разворот", - рассказывает Андрис Бергс.

Тем не менее жителей посёлка такое решение не устраивает. Меньше, чем за месяц собрано уже около 4 тысяч подписей за отмену планов министерства. Одна из активисток Татьяна Апанасова говорит, что скоро будет готово письмо: "Собираем подписи, готовится официальное письмо. Так что письмо будет направлено, будем дальше смотреть какой результат. Мы отступать не собираемся. Мы за то, чтобы было безопасно".