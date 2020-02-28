Конфронтация в Сирии: Турция решила не сдерживать поток беженцев в Европу

Поток беженцев в Европу начался после атаки сирийских вооруженных сил по турецкой армии в провинции Идлиб. В результате удара Турция потеряла 33 солдат.

Как отмечает Reuters, таким образом Турция надеется привлечь западные страны к противостоянию в Идлибе.

Около 300 иммигрантов прибыли в провинцию Эдирне на границе с Грецией с целью попасть в Европу, сообщает DHA. В группу входят сирийцы, иранцы, марокканцы и пакистанцы.

Другая группа иммигрантов прибыла в Айвачич в провинции Чанаккале на западе Турции и планирует на лодке добраться на греческий Лесбос, так как они слышали об открытии границы, сообщает DHA.

"Мы решили фактически немедленно не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу сушей или морем. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут перейти к Европейскому союзу", - сказал чиновник высокого ранга агентству Reuters.

Сотни тысяч людей направились в Турцию, покинув свои дома на северо-западе Сирии из-за режима. В Турции уже около 3,6 миллиона сирийских беженцев, и Анкара предупредила, что не сможет справиться с новой волной беженцев.