Пт, 28.02.2020
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Грипп в Эстонии унес четвертую жизнь

Грипп. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе в Эстонии произошла еще одна связанная с гриппом смерть: из-за вызванных болезнью осложнений умер 75-летний мужчина. С начала сезона всего от гриппа в соседней стране скончались четыре человека, сообщает Rus.Postimees.

Первые жертвы гриппа умерли на позапрошлой неделе.

По данным Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения, с начала сезона были госпитализированы 345 пациентов,

причем более половины (51,3 процента) из тех, кто нуждался в госпитализации - это дети и подростки до 19 лет.

Обзор тяжелых случаев гриппа, требующих интенсивной терапии, основан на данных Западно-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Нарвской больницы.

Лабораторно было подтверждено 246 случаев гриппа по всей Эстонии, 154 из которых были вирусами гриппа A и 92 — группы B.

По словам главного специалиста центра по гриппу при Департаменте здравоохранения Эстонии Ольги Садиковой, интенсивность заболевания гриппом по-прежнему низкая, но географически обширная.

На прошлой неделе число заболевших выросло на десять процентов. Число случаев заболевания снизилось только в возрастной группе детей от 0 до 4 лет.

В других возрастных группах наблюдается рост заболеваемости, в том числе среди людей пожилого возраста количество заболевших выросло на 62 процента.

В период с 17 по 23 февраля к врачу в связи с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей обратились 4078 человек, из них 50,8 процента были дети. Средний показатель заболеваемости на 100 000 человек был 307,8. 

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