Руководитель NMPD: коронавируса Covid-19 не нужно сильно бояться

Она подчеркнула, что NMPD не расценивает как необоснованный вызов ни один из звонков, поступающий в связи с подозрениями на коронавирус, потому что именно таких действий - консультаций в подобных случаях - требуют международные стандарты по борьбе с инфекцией.

NMPD просит все же не звонить в неотложную помощь людей, у которых нет никаких симптомов вируса или они неявные.

Если симптомы вируса не выражены, анализ не покажет его наличия, и придется тратить ресурсы на повторный анализ.

По словам Ципуле, если человек заболевает после поездки в страны, которые не являются территорией риска Covid-19, не нужно впадать в панику и сразу предполагать, что произошло заражение коронавирусом.

Ципуле отметила, что паника, которую испытывают люди, понятна, так как есть страх перед неизвестным, а вирус Covid-19 все еще остается таковым.

Она сообщила, что количество вызовов NMPD из-за подозрений на коронавирус растет, и ответственные службы поняли, что нужны меры, чтобы не возить этих людей по больницам, а брать анализы дома.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что выявлены все люди, ехавшие в автобусе в Таллинн с заболевшим гражданином Ирана, а также 46 человек, летевших с ним в одном самолете, и все они предупреждены.