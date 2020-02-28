Видео ⟩ Скоростной пекари из Аризоны стал мемом. Теперь он уклоняется от взрывов и бегает под легендарные хиты

Этот "кабанчик" несётся настолько быстро и так резво, подпрыгивая на ходу, что, выглядит так, что даже машина за ним не успевает.

Слово "пекари" в переводе с языка индейского племени тупи означает "зверь, прокладывающий множество дорог в лесу", пишет Esquire. Если судить по видео, то перевод имени очень даже подходит зверю!

Ролик, естественно, стал вирусным. Зверь не просто бежит, но еще и будто бы перепрыгивает препятствия в видеоигре. Его бег породил множество мемов.

На видео начали накладывать композиции и различные спецэффекты, как в компьютерных играх. Теперь бег "кабанчика" выглядит ещё резвее.

В свою очередь, в Twitter уже даже создан специальный профиль, где люди делятся различными вариантами мчащегося зверя.

Внимание! Далее - очень смешно.

Версия игры "Соник":

SONIC versi javelina pic.twitter.com/YyfKYXVLLm — 🌴 Miss All Sunday (@KeiNicro) February 26, 2020

А тут зверь бежит от лазеров:

Под легендарную песню "Immigrant Song" группы Led Zeppelin всё выглядит гораздо эпичнее!

ｂｉｇ ｊａｖｅｌｉｎａ ｅｎｅｒｇｙ pic.twitter.com/8l8Y5EP0Rt — hyperreality winner (@pimecorp) February 26, 2020

Почувствовать свободу и момент можно тут:

Chariots of Fire javelina pic.twitter.com/vlQ5NFPDIC — ElElegante101 (@skolanach) February 26, 2020

Под песню Queen - бодрее!

Queen- Don't Stop Me Now pic.twitter.com/f0DBtXU72k — javelina running to (@javelinarunning) February 26, 2020

Бег ещё под ряд хитов:

Bonnie Tyler- Holding Out For A Hero pic.twitter.com/dL313hrVlr — javelina running to (@javelinarunning) February 26, 2020

Britney Spears- Toxic pic.twitter.com/ZftVJT4ssp — javelina running to (@javelinarunning) February 26, 2020