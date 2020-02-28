Видео ⟩ Скоростной пекари из Аризоны стал мемом. Теперь он уклоняется от взрывов и бегает под легендарные хиты

В социальной сети Facebook пользователь по имени Дэмион Александер опубликовал ролик на котором видно, как по улице американского города Тусон (штат Аризона) мчится дикий пекари ― животное, схожее внешне с маленьким кабаном.
Этот "кабанчик" несётся настолько быстро и так резво, подпрыгивая на ходу, что, выглядит так, что даже машина за ним не успевает.
Слово "пекари" в переводе с языка индейского племени тупи означает "зверь, прокладывающий множество дорог в лесу", пишет Esquire. Если судить по видео, то перевод имени очень даже подходит зверю!
Ролик, естественно, стал вирусным. Зверь не просто бежит, но еще и будто бы перепрыгивает препятствия в видеоигре. Его бег породил множество мемов.
На видео начали накладывать композиции и различные спецэффекты, как в компьютерных играх. Теперь бег "кабанчика" выглядит ещё резвее.
В свою очередь, в Twitter уже даже создан специальный профиль, где люди делятся различными вариантами мчащегося зверя.
Внимание! Далее - очень смешно.
Версия игры "Соник":
SONIC versi javelina pic.twitter.com/YyfKYXVLLm— 🌴 Miss All Sunday (@KeiNicro) February 26, 2020
А тут зверь бежит от лазеров:
Run! pic.twitter.com/eV97c5ph3U— ActionMovieDad (@ActionMovieKid) February 26, 2020
Под легендарную песню "Immigrant Song" группы Led Zeppelin всё выглядит гораздо эпичнее!
ｂｉｇ ｊａｖｅｌｉｎａ ｅｎｅｒｇｙ pic.twitter.com/8l8Y5EP0Rt— hyperreality winner (@pimecorp) February 26, 2020
Почувствовать свободу и момент можно тут:
Chariots of Fire javelina pic.twitter.com/vlQ5NFPDIC— ElElegante101 (@skolanach) February 26, 2020
Под песню Queen - бодрее!
Queen- Don't Stop Me Now pic.twitter.com/f0DBtXU72k— javelina running to (@javelinarunning) February 26, 2020
Бег ещё под ряд хитов:
Bonnie Tyler- Holding Out For A Hero pic.twitter.com/dL313hrVlr— javelina running to (@javelinarunning) February 26, 2020
Britney Spears- Toxic pic.twitter.com/ZftVJT4ssp— javelina running to (@javelinarunning) February 26, 2020
Europe- The Final Countdown pic.twitter.com/VJqHs057vl— javelina running to (@javelinarunning) February 27, 2020