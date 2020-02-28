Пт, 28.02.2020
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  • Скоростной пекари из Аризоны стал мемом. Теперь он уклоняется от взрывов и бегает под легендарные хиты

Видео ⟩ Скоростной пекари из Аризоны стал мемом. Теперь он уклоняется от взрывов и бегает под легендарные хиты

ФОТО: https://twitter.com/brglilly

В социальной сети Facebook пользователь по имени Дэмион Александер опубликовал ролик на котором видно, как по улице американского города Тусон (штат Аризона) мчится дикий пекари ― животное, схожее внешне с маленьким кабаном.

Этот "кабанчик" несётся настолько быстро и так резво, подпрыгивая на ходу, что, выглядит так, что даже машина за ним не успевает.

Слово "пекари" в переводе с языка индейского племени тупи означает "зверь, прокладывающий множество дорог в лесу", пишет Esquire. Если судить по видео, то перевод имени очень даже подходит зверю!  

Ролик, естественно, стал вирусным. Зверь не просто бежит, но еще и будто бы перепрыгивает препятствия в видеоигре. Его бег породил множество мемов. 

На видео начали накладывать композиции и различные спецэффекты, как в компьютерных играх. Теперь бег "кабанчика" выглядит ещё резвее.

В свою очередь, в Twitter уже даже создан специальный профиль, где люди делятся различными вариантами мчащегося зверя.

Внимание! Далее - очень смешно. 

Версия игры "Соник": 

А тут зверь бежит от лазеров: 

Под легендарную песню  "Immigrant Song" группы Led Zeppelin всё выглядит гораздо эпичнее! 

Почувствовать свободу и момент можно тут: 

Под песню Queen - бодрее! 

Бег ещё под ряд хитов:  

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