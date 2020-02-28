Пт, 28.02.2020
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Учеников школы, где учатся дети Кейт Миддлтон, отправили на карантин: подозревают коронавирус

ФОТО: SCANPIX

У детей, с которыми учатся в одной школе, принц Джордж и принцесса Шарлотта обнаружены симптомы, типичные для Covid-19, сообщает РБК. 

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма встретились с опасностью в школе - несколько детей после поездки в Северную Италию, где сейчас вспышка коронавируса, могли инфицироваться. 

Пока что известно о четырёх детях, которые были отправлены на карантин - в настоящее время врачи проверяют их анализы и ожидают результатов. 

Отмечается, что пока нет подтвержденных случаев заболевания в школе, где учатся 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта, передаёт РБК. 

Пока что школу не планируют закрывать полностью и принцесса Шарлотта и принц Джордж будут ходить в учреждение вместе с другими учениками. При этом в Соединенном Королевстве на сегодняшний день приостановили свою работу 13 образовательных учреждений, пишет Harper's BAZAAR.

В то же время издание "Сегодня" сообщает, что британскую школу Thomas' Battersea, где учатся дети, уже закрыли на карантин. 

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