Учеников школы, где учатся дети Кейт Миддлтон, отправили на карантин: подозревают коронавирус

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма встретились с опасностью в школе - несколько детей после поездки в Северную Италию, где сейчас вспышка коронавируса, могли инфицироваться.

Пока что известно о четырёх детях, которые были отправлены на карантин - в настоящее время врачи проверяют их анализы и ожидают результатов.

Отмечается, что пока нет подтвержденных случаев заболевания в школе, где учатся 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта, передаёт РБК.

Пока что школу не планируют закрывать полностью и принцесса Шарлотта и принц Джордж будут ходить в учреждение вместе с другими учениками. При этом в Соединенном Королевстве на сегодняшний день приостановили свою работу 13 образовательных учреждений, пишет Harper's BAZAAR.