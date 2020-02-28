Пт, 28.02.2020
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В Риге горел 21 автомобиль
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ФОТО: Unsplash

В прошедшие сутки в Риге на площадке по торговле горел 21 автомобиль, подтвердили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на улицу Раудас был получен примерно в 1:23. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.

Пожар произошел в месте торговли поддержанными автомобилями компании Transporent, работающей в Латвии под брендом Sixt. Эту информацию подтвердила представитель компании Анта Лапа.

Никто не пострадал. Точное число пострадавших машин еще выясняется.

Причин возгорания в компании не знают. Госполиция начала расследование.

Отмечается, что все машины были застрахованы. Нанесенный ущерб устанавливается.

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