В Риге горел 21 автомобиль

Вызов на улицу Раудас был получен примерно в 1:23. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.

Пожар произошел в месте торговли поддержанными автомобилями компании Transporent, работающей в Латвии под брендом Sixt. Эту информацию подтвердила представитель компании Анта Лапа.

Никто не пострадал. Точное число пострадавших машин еще выясняется.

Причин возгорания в компании не знают. Госполиция начала расследование.