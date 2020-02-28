В Риге горел 21 автомобиль
В прошедшие сутки в Риге на площадке по торговле горел 21 автомобиль, подтвердили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов на улицу Раудас был получен примерно в 1:23. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.
Пожар произошел в месте торговли поддержанными автомобилями компании Transporent, работающей в Латвии под брендом Sixt. Эту информацию подтвердила представитель компании Анта Лапа.
Никто не пострадал. Точное число пострадавших машин еще выясняется.
Причин возгорания в компании не знают. Госполиция начала расследование.
Отмечается, что все машины были застрахованы. Нанесенный ущерб устанавливается.