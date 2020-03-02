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В наше время люди тратят много денег и энергии в поисках красоты и здоровья. Но не стоит забывать о том, что основой для здоровой кожи и организма в целом являются сбалансированная диета и витамины - источники молодости и красоты. Женщины, которые заботятся о своем здоровье и внешнем виде, наверняка хорошо знакомы с принципами сбалансированного питания. Обеспечивая организм необходимыми питательными веществами, мы не только улучшаем самочувствие и физическую форму, но и заботимся о коже и волосах – зеркале нашего здоровья.

Этот витамин повышает иммунитет, помогает успешно заживлять раны, участвует в образовании эритроцитов и повышает способности к концентрации. Количество витамина С в организме уменьшается под влиянием пережитых негативных эмоций, стресса и старения, поэтому крайне важно принимать его дополнительно. Наша кожа быстрее всего усваивает витамины, поэтому кожа лица будет особенно рада, если побалуешь её сывороткой с витамином С.

Эти витамины жизненно важны для женского организма, особенно, В6, фолиевая кислота и В12.

Фолиевая кислота необходима беременным женщинам, так как она способствует образованию эритроцитов и снижает риск развития дефекта нервной трубки у плода.

Витамин В6 помогает поддерживать здоровую нервную систему, уменьшая нервозность, вспышки истерики и раздражение. Витамин B12, в свою очередь, производит метионин, который отвечает за чувство радости, добра и любви. Уменьшает усталость, нервозность и болезненные менструации.

Этот витамин похож на гормон, так как он помогает стабилизировать уровень фосфора и кальция в организме. В темные зимние месяцы этот витамин жизненно необходим для поддержания оптимальной деятельности организма.

Витамин – помощник для сухой кожи с тенденцией к шелушению. Витамин Е является ключевым компонентом поддержания клеточной мембраны и вспомогательным компонентом для образования эритроцитов. Кроме того, он поможет замедлить процессы старения.

Помогают нормализовать перепады настроения, поддерживать эластичность кровеносных сосудов, уменьшить образование холестерина и тромбов в организме. Эти жирные кислоты участвуют почти во всех процессах организма.

Это настоящие помощники в деле длительного сохранения женской красоты. Антиоксиданты укрепляют иммунитет организма, а также уменьшают воспаления. Наиболее популярными являются альфа- и бета-каротин, которые помогают укрепить мягкие ткани организма, слизистые оболочки и кости. Особенно рекомендуется использовать их при менопаузе. Одним из наиболее важных антиоксидантов является коэнзим Q10, который можно использовать не только в виде витаминов, но и с помощью кремов. Отлично подходят для борьбы с сухой кожей и морщинами.

Принимая во внимание женскую физиологию и репродуктивную систему, на каждом этапе жизни и возраста необходимы разные витамины и пищевые добавки.

Молодым девушкам, у которых уже начались менструации, рекомендуются пищевые добавки, содержащие железо, так как внезапные колебания гормонов в организме могут привести к усталости, повышенной утомляемости, ломкости волос и ногтей. Следует помнить, что железо следует принимать вместе с витамином С для лучшего усвоения организмом.

Не только беременным, но и кормящим матерям рекомендуется принимать фолиевую кислоту, так как она помогает организму восстановиться после беременности. Рекомендуются также принимать кальций, железо и цинк. Следует учитывать, что кальций и железо нельзя принимать одновременно, так как кальций блокирует усвоение железа в организме.