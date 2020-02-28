Пт, 28.02.2020
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Запись разговора с мошенником: как латвийцев "разводят" лжеброкеры

ФОТО: Valsts policija

Полиция просит жителей Латвии проявлять бдительность и не становиться жертвами телефонных мошенников. Преступники звонят с иностранных номеров и представляются финансовыми брокерами различных предприятий или другого рода "финансовыми специалистами".

Чаще всего мошенники пытаются убедить свои жертвы делать инвестиции посредством различных интернет-платформ, не зарегистрированных в Латвии.

В названиях сайтов часто используются следующие слова:

***gfbroker.***;

***alegramarkets.***;

***market-invest.***;

***maximarkets.***;

***mmglobal.***;

***everest***;

***everest-trade***;

***gmoption***;

***Capital Citadel FX***;

***Citadel Forex***;

***Go Capital FX***;

***CT – Trade***;

***Delloy Trade***;

***Glenmore Investment***;

***Trade.Rock-Finance***;

***Rock Capital Market***;

***Fx-dealer***;

***24option***;

***Fxnobels***;

***Fxgtrade***;

***Stock trade market***;

***Markets-invest***;

***alphacapital***

****everfxglobal****

*****forex-im****

*****xnobel****

****gfixtrade***

***investingcapital***

*****finaxis****

****pbncapital****

****citadel-fx*****

***ic-finance****, u.c., kā arī piedāvā palīdzību visā procesā, lai uzsāktu veikt investīcijas.

Стоит отметить, что постоянно появляются все новые названия для подобных платформ.

Ниже предлагаем послушать запись реального разговора с одним из "финансовых экспертов": 

В момент, когда потенциальный вкладчик соглашается на предложение мошенников, коммуникация переходит в Skype. Характерно, что лжеброкеры владеют только русским языком — на предложение перейти на латышский они отвечают отказом.

При помощи "финансовых экспертов" доверчивые жители создают виртуальные денежные счета на предложенных платформах и начинают "инвестировать" — совершают различные перечисления, продолжая поддерживать контакт с мошенниками. По их советам жертвы покупают и продают акции, а также совершают различные другие действия, которые создают ложную иллюзию финансовой выгоды.

Полиция призывает жителей с большой осторожностью относиться к подобным звонкам, перед любыми действиями с деньгами проверять предприятия на предмет их регистрации в Латвии и их активности. Стражи порядка также советуют не разглашать свои личные данные незнакомым людям.

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