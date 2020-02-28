Мартин Дукурс впервые с 2009 года остался без медалей на чемпионате мира

По итогам четырёх заездов весь пьедестал заняли немецкие спортсмены. Первое место занял Кристофер Гротер, на втором месте расположился Аксель Юнг, а бронзовым призёром стал Александр Гасснер.

Мартин Дукурс отстал от лидера на 0,57 секунд и на 0,52 секунды от третьей строчки. Отставание Томаса Дукурса от Гротера составило 1,82 секунды.

Стоит отметить, что Мартин Дукурс остался без медалей чемпионата мира впервые с 2009 года. Латвийский скелетонист становился победителем шести из семи последних мировых первенств.