Фото ⟩ Автомобиль-цистерна протаранил хлев: водитель погиб на месте

Инцидент произошел на 92-м километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга в волости Муствеэ в Йыгевамаа. Сообщение об этом ДТП поступило в полицию в 14:45 от проезжавшего мимо места аварии водителя.

Из-за аварии движение на месте происшествия затруднено. На то, чтобы вытащить автомобиль из хлева, потребуется несколько часов. Находившиеся в хлеву коровы не пострадали.

Руководитель патрульной службы Тартуского полицейского участка Каяр Пент рассказал, что, по предварительным данным, автомобиль ехал в сторону Тарту, когда водитель потерял управление, проехал сквозь полосу встречного движения, вылетел с дороги и врезался в стену хлева у дороги.

"Почему водитель потерял управление, был ли он трезв, была ли причина в состоянии его здоровья или имеется другая причина, станет известно в ходе расследования полиции", – сказал Пент.