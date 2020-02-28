Фото ⟩ Автомобиль-цистерна протаранил хлев: водитель погиб на месте

В пятницу, 28 февраля, около 15 часов в Эстонии произошло ДТП, в результате которого автомобиль-цистерна вылетел с дороги и врезался в хлев. 55-летний водитель погиб на месте происшествия, сообщает Rus.Postimees.
Инцидент произошел на 92-м километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга в волости Муствеэ в Йыгевамаа. Сообщение об этом ДТП поступило в полицию в 14:45 от проезжавшего мимо места аварии водителя.
Из-за аварии движение на месте происшествия затруднено. На то, чтобы вытащить автомобиль из хлева, потребуется несколько часов. Находившиеся в хлеву коровы не пострадали.
Руководитель патрульной службы Тартуского полицейского участка Каяр Пент рассказал, что, по предварительным данным, автомобиль ехал в сторону Тарту, когда водитель потерял управление, проехал сквозь полосу встречного движения, вылетел с дороги и врезался в стену хлева у дороги.
"Почему водитель потерял управление, был ли он трезв, была ли причина в состоянии его здоровья или имеется другая причина, станет известно в ходе расследования полиции", – сказал Пент.
Он добавил, что место происшествия было ухоженным и очищенным от снега. "Дорога в месте ДТП мокрая, но не скользкая. Максимально разрешенная скорость — 90 км/ч, видимость хорошая", – пояснил Пент.