Путин у власти после 2024 года: мнения россиян разделились поровну

Сообщается, что мнения россиян по этому поводу разделились примерно надвое: 46% респондентов выразили мнение, что после 2024 года Путину следовало бы оставить бразды правления, тем временем 45% россиян, напротив, желают видеть действующего президента у власти и после 2024 года.

Четверть россиян (25%) готовы проголосовать за поправки в Конституцию, еще 37% сказали, что пойдут на голосование, но не определились, поддержат ли предложенные изменения, сообщает издание Meduza.