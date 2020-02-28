Пт, 28.02.2020
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Путин у власти после 2024 года: мнения россиян разделились поровну

Владимир Путин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Среди граждан России нет единения по вопросу того, стоит ли действующему президенту оставаться у власти и по истечении срока его полномочий в 2024 году. Такие данные следуют из недавнего опроса, проведенного "Левада центром".

Сообщается, что мнения россиян по этому поводу разделились примерно надвое: 46% респондентов выразили мнение, что после 2024 года Путину следовало бы оставить бразды правления, тем временем 45% россиян, напротив, желают видеть действующего президента у власти и после 2024 года.

Четверть россиян (25%) готовы проголосовать за поправки в Конституцию, еще 37% сказали, что пойдут на голосование, но не определились, поддержат ли предложенные изменения, сообщает издание Meduza.

67-летний Путин был у власти на должностях президента и премьера в течение последних 20 лет

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