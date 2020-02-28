Пт, 28.02.2020
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Москва: от ожогов сухим льдом в бассейне погибли люди

Фото иллюстративное.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В Москве два человека погибли после получения химических ожогов в одном из городских банных клубов, еще двое находятся в тяжелом состоянии реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в банном клубе по адресу Коломенский проезд, 10, где отмечался день рождения. Как сообщает агентство, в бассейн, где находились четыре человека, попал сухой лед.

Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти двух человек, еще двое доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

По данным агентства РИА Новости, в бассейн было засыпано 25 килограммов сухого льда, поскольку отдыхающим вода показалась слишком теплой.

Сухой лед — твердый диоксид углерода. Попадая в теплую воду, он вызывает мгновенную реакцию.

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