Москва: от ожогов сухим льдом в бассейне погибли люди

В Москве два человека погибли после получения химических ожогов в одном из городских банных клубов, еще двое находятся в тяжелом состоянии реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в банном клубе по адресу Коломенский проезд, 10, где отмечался день рождения. Как сообщает агентство, в бассейн, где находились четыре человека, попал сухой лед.
Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти двух человек, еще двое доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.
По данным агентства РИА Новости, в бассейн было засыпано 25 килограммов сухого льда, поскольку отдыхающим вода показалась слишком теплой.
Сухой лед — твердый диоксид углерода. Попадая в теплую воду, он вызывает мгновенную реакцию.