Адвокат: "Организатор убийства Немцова может свободно передвигаться по России"

"Есть целая цепочка, кого надо допросить. Это, разумеется, и Руслан Геремеев, который является непосредственным начальником тех, кто сидел на скамье подсудимых. Это и его близкие родственники, небезызвестное в Чечне семейство Делимхановых. [...] Ну и, соответственно, над ними над всеми — Рамзан Кадыров. Который, разумеется, не в одиночку все это замышлял. У меня нет сомнений по поводу соучастия руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Кто над этим всем стоял? Это можно выяснить, проведя следственные действия в отношении всех вышеуказанных лиц. Вполне вероятно, что последним заказчиком будет еще одно лицо, которое выше Золотова и выше Кадырова", — сказал Прохоров.