Адвокат: "Организатор убийства Немцова может свободно передвигаться по России"

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Предполагаемый организатор убийства Бориса Немцова свободно передвигается по России. Об этом в интервью телеканалу "Настоящее время" рассказал адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров.
"Есть целая цепочка, кого надо допросить. Это, разумеется, и Руслан Геремеев, который является непосредственным начальником тех, кто сидел на скамье подсудимых. Это и его близкие родственники, небезызвестное в Чечне семейство Делимхановых. [...] Ну и, соответственно, над ними над всеми — Рамзан Кадыров. Который, разумеется, не в одиночку все это замышлял. У меня нет сомнений по поводу соучастия руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Кто над этим всем стоял? Это можно выяснить, проведя следственные действия в отношении всех вышеуказанных лиц. Вполне вероятно, что последним заказчиком будет еще одно лицо, которое выше Золотова и выше Кадырова", — сказал Прохоров.
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- Как минимум 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб. Россия утверждает, что они находились среди террористов.
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