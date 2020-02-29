Covid-19: в Латвии нет подтвержденных случаев

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле рассказала, что в пятницу, 28 февраля, медики получили 19 вызовов к пациентам с подозрением на Covid-19. В 15 случаях у людей взяли анализы, в четырех случаях - пациентов доставили в Латвийский центр инфектологии.

Ранее Ципуле заявила, что NMPD просит все же не звонить в неотложную помощь людей, у которых нет никаких симптомов вируса или они неявные.

Если симптомы вируса не выражены, анализ не покажет его наличия, и придется тратить ресурсы на повторный анализ. Если человек заболевает после поездки в страны, которые не являются территорией риска Covid-19, не нужно впадать в панику и сразу предполагать, что произошло заражение коронавирусом.

Ципуле отметила, что паника, которую испытывают люди, понятна, так как есть страх перед неизвестным, а вирус Covid-19 все еще остается таковым.