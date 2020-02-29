Citroen начнет продавать очень дешевый и очень маленький электромобиль

Отмечается, что Citroen Ami не обязательно покупать - его можно будет взять в аренду. Для этого нужно внести первый взнос в размере 2600 евро и ежемесячно платить по 20 евро. Разумеется, за использованное для зарядки электричество, платит владелец/пользователь.

Минимашинку можно зарядить от обычной розетки - для полной батареи нужны три часа.

ФОТО: Citroen

Динамичным это транспортное средство не назвать, и на шоссе на нем выезжать не стоит. В городе на Citroen Ami куда удобнее - машина может разогнаться до 45 км/ч и на полной батарее проехать 70 километров.

ФОТО: Citroen

Длина Citroen Ami - 2,41 м, ширина - 1,39 м (без зеркал), высота - 1,52 м. Диаметр разворота - 7,2 м.

По сути, Citroen Ami это квадроцикл с закрытым кузовом, да и сам производитель его относит к этой категории. В Латвии для использования такого авто достаточно достичь возраста 16 лет и иметь категорию B1. Тем временем, во Франции управлять таким транспортом можно с 14 лет, при наличии определенного сертификата.

ФОТО: Citroen

На данный момент Ami планируется продавать в некоторых странах ЕС. ВО Франции прием заказов начнется в конце марта, через несколько месяцев - в Испании, Италии, Бельгии, Португалии и Германии.