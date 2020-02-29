Теплая зима вредит лесным зверям

Если зимы и в дальнейшем будут теплыми и бесснежными, это повлияет на условия жизни и популяцию многих лесных зверей. Нехарактерная для латвийского климата зима негативно влияет на енотов, барсуков, зайцев и ласок, рассказал ведущий исследователь Латвийского института лесной науки Silava Янис Озолиньш.
Большие сони
Млекопитающие уходят в разную зимнюю спячку, говорит Озолиньш. Глубокий сон - когда температура тела животного близка к нулю, физиологические процессы почти останавливаются. В Латвии четыре таких вида, среди них - соня полчок и еж. Эти животные уходят в глубокую спячку с октября по май, и теплая зима на них никак не влияет. Животные засыпают, если температура воздуха понижается ниже 10 градусов. Для этих животных спячка - вопрос выживания, потому что зимой им нечем питаться.
Есть животные, которые в холодное время года становятся не активными, сонными, но полностью не уходят в спячку. У них замедляются физиологические процессы, и на несколько градусов понижается температура тела, поэтому им не требуется пропитание. Это бурый медведь, енотовидная собака и барсук. Если зима теплая, нет снега, животные могут проснуться и начать искать еду.
Смена климата принесет изменения в жизнь животных - какие конкретно, пока трудно судить, но, они однозначно будут, рассказал исследователь.
Возможно, популяция некоторых видов сократится. Теплая зима содействует размножению косуль и оленей, которые приносят ущерб сельскохозяйственным угодьям - выедают озимые, рапс и другие культуры.
"Этой зимой больше всех пострадал белый заяц, чей цвет шерсти зависит от регулярности света", - говорит исследователь. В ноябре шкурка зайца становится белой, благодаря чему он может прятаться в снегу. А так как в этом году снега нет, белоснежный зверек очень хорошо виден в лесу.