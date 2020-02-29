В Южной Корее число инфицированных Covid-19 за сутки выросло на несколько сотен

476 случаев обнаружены в городе Тэгу, еще 60 - в провинции Кёнсан-Пукто, 13 в провинции Чхунчхон-Намдо, по 12 в Сеуле и Пусане. Остальные случаи из разных районах по всей стране. На данный момент умерли 16 человек, выздоровели 27, анализы взяты у почти 30 тысяч человек, их результаты подготавливаются, сообщает "Риа Новости".

Общее число зараженных в столице - Сеуле достигло 74, в Тэгу - 2055 человек, еще 469 - в провинции Кёнсан-Пукто, 76 человек - в провинции Кёнгидо.

Вероятно, количество подтвержденных случаев инфицирования в Южной Корее увеличится, так как правительство начало проверять на Covid-19 более 250 тысяч последователей религиозной общины Синчхончжи, которая стала центром распространения вируса в Тэгу.