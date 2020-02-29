Как дочь российского миллионера стала женой нигерийского футболиста

Когда капитан сборной Нигерии по футболу Джон Оби Микел выступал за британский клуб "Челси", он познакомился с Ольгой, дочерью российского политика и бизнесмена Олега Дьяченко. Сегодня они счастливые родители двух маленьких девочек.
Ольга уже много лет проживает в Великобритании. В 2014 году она познакомилась с Джоном, и с тех пор пара неразлучна. Через несколько месяцев после знакомства молодые люди стали жить вместе, а в 2015 году стали родителями двойняшек.
С влиятельным отцом Ольги Джон познакомился только спустя год - на дне рождения своей избранницы. По утверждению британских СМИ, именно на этом пышном торжестве Джон попросил у отца Ольги руку и сердце своей любимой. Российский бизнесмен не стал возражать.
Ольга снимается в рекламе, когда-то работала в рекламном агентстве. Однако, после рождения детей выбрала жизнь домохозяйки. Сегодня Ольга сравнительно популярный блогер - в Instagram на её профиль подписаны более 40 тысяч человек. Большинство публикаций посвящены детям и супругу. Интернациональная семья очень любит путешествовать. Судя по геотегам, Ольга и Джон часто бывают в России и Нигерии.
Что касается 32-летнего Микела, то на данный момент он выступает за турецкий "Трабзонспор". Футболист с 2006 по 2017 год играл за "Челси", выиграв с клубом два чемпионата Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2019 году полузащитник завершил карьеру в сборной Нигерии.