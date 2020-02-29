Как дочь российского миллионера стала женой нигерийского футболиста

Ольга уже много лет проживает в Великобритании. В 2014 году она познакомилась с Джоном, и с тех пор пара неразлучна. Через несколько месяцев после знакомства молодые люди стали жить вместе, а в 2015 году стали родителями двойняшек.

С влиятельным отцом Ольги Джон познакомился только спустя год - на дне рождения своей избранницы. По утверждению британских СМИ, именно на этом пышном торжестве Джон попросил у отца Ольги руку и сердце своей любимой. Российский бизнесмен не стал возражать.

Ольга снимается в рекламе, когда-то работала в рекламном агентстве. Однако, после рождения детей выбрала жизнь домохозяйки. Сегодня Ольга сравнительно популярный блогер - в Instagram на её профиль подписаны более 40 тысяч человек. Большинство публикаций посвящены детям и супругу. Интернациональная семья очень любит путешествовать. Судя по геотегам, Ольга и Джон часто бывают в России и Нигерии.