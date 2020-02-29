Сб, 29.02.2020
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Биатлонист Расторгуев завоевал серебро на чемпионате Европы

Биатлонист Андрей Расторгуев.

ФОТО: Facebook: @Rastorgujevs

Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в субботу, 29 февраля, на проходящем в Беларуси чемпионате Европы завоевал серебряную награду в спринте на 10 км.

Победителем в этой дисциплине стал россиянин Матвей Елисеев, который финишировал на 4,1 секунды быстрее Расторгуева. Бронзовым призером чемпионата стал норвежец Александр Андерсен, уступивший лидеру 25,5 секунды.

В спринте участвовали также ещё три латвийских биатлониста - Эдгар Мисе занял 53 место, Роберт Слотиньш - 78, а Александр Патриюк - 94.

Шесть лет назад, в канун Олимпийских игр в Сочи Расторгуев стал чемпионом Европы в индивидуальной 20 километровой дистанции. В десятикилометровом спринте он завоевал бронзу. В 2018 году - также победил в десятикилометровом спринте. 

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