Биатлонист Расторгуев завоевал серебро на чемпионате Европы

Победителем в этой дисциплине стал россиянин Матвей Елисеев, который финишировал на 4,1 секунды быстрее Расторгуева. Бронзовым призером чемпионата стал норвежец Александр Андерсен, уступивший лидеру 25,5 секунды.

В спринте участвовали также ещё три латвийских биатлониста - Эдгар Мисе занял 53 место, Роберт Слотиньш - 78, а Александр Патриюк - 94.

Шесть лет назад, в канун Олимпийских игр в Сочи Расторгуев стал чемпионом Европы в индивидуальной 20 километровой дистанции. В десятикилометровом спринте он завоевал бронзу. В 2018 году - также победил в десятикилометровом спринте.