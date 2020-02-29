Латвийские саночники Юрис и Андрис Шицсы в субботу на проходящем в Кенигзее (Германия) последнем, девятом этапе Кубка мира завоевали бронзовую медаль.
Победителями этапа стали немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен, на втором месте еще один немецкий экипаж - Тобиас Вендль/Тобиас Арльт.
Второй латвийский экипаж Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш занял на этапе 10-е место.
В общем зачёте Кубка мира победу одержали Эггерт/Бенеккен - 872 очка, на 25 очков меньше у Вендля/Арльта. Братья Шицсы на третьем месте - 720 очков, а Гудрамович/Калниньш занимают пятое место - 543 очка.
Видео: Братья Шицсы завершили Кубок мира "бронзой" в Кенигзее