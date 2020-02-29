Братья Шицсы завершили Кубок мира "бронзой" в Кенигзее

Победителями этапа стали немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен, на втором месте еще один немецкий экипаж - Тобиас Вендль/Тобиас Арльт.

В общем зачёте Кубка мира победу одержали Эггерт/Бенеккен - 872 очка, на 25 очков меньше у Вендля/Арльта. Братья Шицсы на третьем месте - 720 очков, а Гудрамович/Калниньш занимают пятое место - 543 очка.