Сб, 29.02.2020
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Братья Шицсы завершили Кубок мира "бронзой" в Кенигзее

Андрис и Юрис Шицсы.

ФОТО: ANDREAS SCHAAD / EPA

Латвийские саночники Юрис и Андрис Шицсы в субботу на проходящем в Кенигзее (Германия) последнем, девятом этапе Кубка мира завоевали бронзовую медаль.

Победителями этапа стали немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен, на втором месте еще один немецкий экипаж - Тобиас Вендль/Тобиас Арльт.

Второй латвийский экипаж Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш занял на этапе 10-е место.

В общем зачёте Кубка мира победу одержали Эггерт/Бенеккен - 872 очка, на 25 очков меньше у Вендля/Арльта. Братья Шицсы на третьем месте - 720 очков, а Гудрамович/Калниньш занимают пятое место - 543 очка.

Видео: Братья Шицсы завершили Кубок мира "бронзой" в Кенигзее

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