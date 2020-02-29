Военные США и стран НАТО покинут Афганистан

На церемонии подписания присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Переговоры между США и талибами шли с октября 2018 года. Два года спустя, стороны подписали соглашение, в результате чего военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев. Но при условии, что талибы выполнят свои обязательства, сообщает "Радио Свобода". На данный момент в Афганистане находится порядка 13 тысяч американских солдат.

Подписание соглашения в Дохе, Катар. ФОТО: IBRAHEEM AL OMARI / REUTERS

Президент Афганистана Ашраф Гани, выступая перед перед подписанием соглашения выразил надежду, что договоренности США и "Талибан" приведут к постоянному перемирию. В свою очередь глава Пентагона Майк Помпео призвал талибов сдержать обещание и прервать отношения с террористическими группировками "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Лидер талибов Абдул Гани Барадар пообещал, что движение будет придерживаться достигнутых договорённостей и призвал у развитию в Афганистане системы управления, соответствующей нормам ислама.