Охотничье ружье как причина трагедий. Что делать?

На данный момент среди охотников нет единогласного мнения, какие изменения необходимо провести. Некоторые считают, что нужно увеличить возраст, начиная с которого можно иметь охотничье ружье. Однако, есть и другое мнение: именно так называемые "старики" чаще всего совершают ошибки.

В мае 2019 года некий мужчина 1972 года застрелил своего знакомого из нелегального охотничьего ружья. В сентябре Латвию потрясла новость о двойном убийстве на Мадонских болотах - нетрезвый мужчина застрелил бывших коллег. В декабре, во время охоты мужчина случайно попал в другого охотника. Ранение было смертельным.

Участники дискуссии указали, что молодые охотники перед тем, как взять в руки мощное оружие, должны иметь какой-то опыт, например, два года с менее серьезным оружием. На данный момент возраст, с которого можно получить разрешение на ношение охотничьего оружия - 21 год. Также в ходе дискуссии прозвучало, что в основном несчастные случаи происходят с теми, кто занимается охотой по 20-30 лет. По мнению главы Латвийской ассоциации охотников Харалда Барвикса, раз в год стоит собираться и напоминать об элементарных правилах безопасности.

За последние девять лет зарегистрировано 34 несчастных случая на охоте с пострадавшими. Полиция отмечает, что планирует ужесточить контроль за охотничьем оружием.