Дума Даугавпилса велела переделать проект магазина Lidl
Думе Даугавпилса не понравилось, как выглядит визуализация запланированного магазина Lidl, потому на данный момент идет дальнейшая проектировка, сообщил мэр города Андрей Элксниньш.
Элксниньш рассказал, что в городе есть участок земли, на котором планируется строительство магазина Lidl. Строительной управление получило и визуализацию. То, как может выглядеть Lidl думе не понравилось. По словам мэра города, это "стандартная, обычная коробка".
Самоуправление обсудило с застройщиком этот вопрос и призвало найти решение, которое подошло бы городу и микрорайону. На данный момент идет разработка строительного проекта. По информации, имеющейся в распоряжении думы, строительство магазина на улице 18 ноября может начаться летом. Об этом на пресс-конференции заявил Элксниньш, сообщает LETA.
Отмечается, что в Даугавпилсе планируется построить два магазина Lidl. Первый заместитель мэра Даугавпилса Янис Лачплесис напомнил, что это вторая попытка Lidl зайти в город. Он выразил надежду, что противники магазина и бюрократические требования не повредят идее о появлении в городе магазинов сети Lidl.
Сеть Lidl представлена в 30 странах, в общей сложности это 10 500 магазинов. В странах Балтии Lidl есть только в Литве. В Латвии первые магазины планируют открыть уже в этом году.