Дума Даугавпилса велела переделать проект магазина Lidl

Элксниньш рассказал, что в городе есть участок земли, на котором планируется строительство магазина Lidl. Строительной управление получило и визуализацию. То, как может выглядеть Lidl думе не понравилось. По словам мэра города, это "стандартная, обычная коробка".

Самоуправление обсудило с застройщиком этот вопрос и призвало найти решение, которое подошло бы городу и микрорайону. На данный момент идет разработка строительного проекта. По информации, имеющейся в распоряжении думы, строительство магазина на улице 18 ноября может начаться летом. Об этом на пресс-конференции заявил Элксниньш, сообщает LETA.

Отмечается, что в Даугавпилсе планируется построить два магазина Lidl. Первый заместитель мэра Даугавпилса Янис Лачплесис напомнил, что это вторая попытка Lidl зайти в город. Он выразил надежду, что противники магазина и бюрократические требования не повредят идее о появлении в городе магазинов сети Lidl.