Сб, 29.02.2020
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Дума Даугавпилса велела переделать проект магазина Lidl
Мэр назвал его "стандартной, обычной коробкой"

Противники строительства магазина Lidl потерпели поражение в суде.

ФОТО: Margus Ansu

Думе Даугавпилса не понравилось, как выглядит визуализация запланированного магазина Lidl, потому на данный момент идет дальнейшая проектировка, сообщил мэр города Андрей Элксниньш. 

Элксниньш рассказал, что в городе есть участок земли, на котором планируется строительство магазина Lidl. Строительной управление получило и визуализацию. То, как может выглядеть Lidl думе не понравилось. По словам мэра города, это "стандартная, обычная коробка".

Самоуправление обсудило с застройщиком этот вопрос и призвало найти решение, которое подошло бы городу и микрорайону. На данный момент идет разработка строительного проекта. По информации, имеющейся в распоряжении думы, строительство магазина на улице 18 ноября может начаться летом. Об этом на пресс-конференции заявил Элксниньш, сообщает LETA. 

Отмечается, что в Даугавпилсе планируется построить два магазина Lidl. Первый заместитель мэра Даугавпилса Янис Лачплесис напомнил, что это вторая попытка Lidl зайти в город. Он выразил надежду, что противники магазина и бюрократические требования не повредят идее о появлении в городе магазинов сети Lidl. 

Сеть Lidl представлена в 30 странах, в общей сложности это 10 500 магазинов. В странах Балтии Lidl есть только в Литве. В Латвии первые магазины планируют открыть уже в этом году. 

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