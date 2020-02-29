Канада перестанет охранять принца Гарри и Меган

С ноября 2019 года Канада обеспечивала охрану Гарри и его супруги при помощи Королевской канадской конной полиции с ноября прошлого года. Канцелярия министра общественной безопасности Билла Блэра заявила, что в скором времени правительство Канады планирует прекратить охранять герцогов Сассекских. Как известно, именно эту страну супруги выбрали для постоянного места жительства.

"Поскольку герцог и герцогиня сейчас признаются лицами, пользующимися международной защитой, Канада обязана содействовать в плане обеспечения безопасности при необходимости. По запросу службы столичной полиции [Лондона]. Королевская канадская конная полиция оказывала помощь службе столичной полиции с момента периодических приездов герцога и герцогини Сассекских в Канаду с ноября 2019 года. Эта помощь перестанет оказываться в ближайшие несколько недель в свете изменения их статуса", - приводит цитату из заявления канцелярии министра общественной безопасности "РИА Новости".

Как уже сообщал RUS.TVNET, с апреля этого года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности, а также их больше не будут именовать "Их Королевские Высочества". Они перестают быть официальными представителями королевы.

Помимо этого, им больше не будут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.