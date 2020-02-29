Covid-19: что нужно знать 29 февраля

Что происходит в Латвии

Главврач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале указала, что вирусы между собой сражаются за "место под солнцем", точнее - за место в организме человека. Розентале отметила, что теплая погода может "подвинуть" Covid-19 - на его место придут характерные для лета вирусы, например, норовирус, ротавирус и другие.

По состоянию на 29 февраля, в Латвии на Covid-19 проверены 87 человек, подозрения не подтвердились. Также сообщается, что большинство пассажиров, которые летели с инфицированным иранцем из Стамбула в Ригу - латвийцы. Вышеупомянутый гражданин Ирана через Ригу ездил в Эстонию, где его госпитализировали с новым видом коронавируса.

Что происходит в мире

Правительство Италии распорядилось продлить карантин в трех городах на севере страны - число зараженных Сovid-19 достигло 1122 человек. На данный момент в результате осложнений скончались 29 человек.

В Иране от вызванной новым видом коронавируса пневмонии умерли 43 человека, заражены 593. В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, куда из города Кум, считающегося эпицентром эпидемии. Пожар быстро потушили, обошлось без пострадавших.

В Южной Корее в субботу подтверждены 594 случая инфицирования - число заболевших достигло 2931. Многие страны сообщают о новых случаях заболевания. В Китае, откуда берет начало Covid-19, число заразившихся не растет.

Франция отменила проведение полумарафона в Париже и собрания свыше 5000 человек.

Более 50 стран сообщили, что до сих добрался новый вид коронавируса.

Covid-19 бьет по экономике

Агентство Reuters подсчитало, что последняя неделя февраля стала худшей со времени финансового кризиса 2008 года. Такого обвала на ведущих биржах планеты не было уже более десяти лет.

Сообщается, что состояние 500 самых богатых людей в мире за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов из-за падения котировок акций на мировых рынках на фоне новостей о коронавирусе.

Не надо паниковать

У четырех из пяти пациентов с Covid-19 наблюдаются легкие симптомы, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Смертность от нового коронавируса сейчас находится на уровне 2% - главным образом от него погибают люди старше 65 лет с ослабленным иммунитетом и другими болезнями.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) подчеркивает, что от коронавируса, так же как и от других респираторных заболеваний, можно полностью вылечиться.

Однако это не всегда относится к пациентам из группы риска, таким как пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, поскольку симптомы заболевания в их случае могут быть нетипичными, а последствия могут быть более серьезными, в том числе вирус может привести к смерти.