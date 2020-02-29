Почему “Монополия” - на самом деле очень плохая игра

"Поначалу это забавно, но вскоре удовольствие начинает получать только тот, кто выигрывает. Для всех остальных проигрыш неизбежен".

То, о чем говорит Рейнольдс, известно как "положительная обратная связь": чем больше разрыв между тем, кто выигрывает, и остальными, тем легче увеличить этот разрыв.

Чем больше у вас денег в игре, тем проще вам приобретать активы, тем больше выбор. И это не имеет никаких негативных последствий. Проигрывающие продолжают проигрывать, выигрывающие - выигрывать. И практически невозможно отыграться.

Игра создавалась как отражение реальной жизни. А в жизни те, у кого больше денег, имеют больше возможностей увеличить свой капитал. Ну а те, у кого денег мало, никак не могут выбраться из колеи, в которую попали. И когда на этом основана игра, она не приносит особого удовольствия.

То, что банк не может обанкротиться, только усугубляет проблему. Поскольку ресурсы не ограничены, доминирование лидера в игре ничем не сдержать.

Разочарование Рейнольдс "Монополией" разделяют очень многие любители настольных игр. В рейтинге сайта boardgamegeek.com, собирающего отзывы о настольных играх, "Монополия" занимает 18 583-е место из 18 591 игры.

Средний рейтинг игры, выведенный на основе 25 тысяч отзывов, - 4,36 из 10.

Getty Images Для одного из самых коротких вариантов игры надо быстро построить дома на клеточках Парк-Лейн и Мейфэр

"Все сводится к везению, - говорит Рейнольдс. - Цели в ходе игры не меняются, поле все время одно и то же. Никакой особой стратегии не существует. Добавьте еще то, что приходится долго ждать своего хода, и вы поймете, почему людям так скучно в нее играть".

Кроме того, многие не знают о существовании правила, которое может сделать игру быстрее. "Правило аукциона" означает, что если играющий попадает на никому не принадлежащую собственность и не хочет ее покупать, то она тут же выставляется на аукцион и продается тому, кто больше заплатит.

Интересно, что хотя многие опытные игроки в курсе этого правила, они предпочитают его игнорировать, объясняя это тем, что номинальная стоимость собственности и так чрезмерно низка. Поэтому не должно возникать ситуаций, когда кто-то отказывается ее покупать.

Хотя применение правила аукциона может немного ускорить игру, есть и более быстрый способ ее закончить.

Самая короткая игра

Дэн Майерс вспоминает, как закатывал глаза каждый раз, когда его сын просил сыграть с ним в "Монополию".

"Однажды мы поспорили о том, насколько быстро можно закончить игру, и провели несколько опытов, - говорит Майерс, социолог по профессии, сейчас - проректор Американского университета в Вашингтоне (округ Колумбия). - Мы договорились, что он будет стараться выиграть, а я - проиграть. В конце концов мы добились того, чтобы закончить игру менее чем за пять минут".