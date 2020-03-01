Вс, 1.03.2020
Известно число коек, известно число карантинных мест, а также, что делать, если людей придется изолировать и лечить как в Риге, так и в регионах. Ильзе Винькеле, Министр здравоохранения

Турция пропустила в Европу десятки тысяч нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты.

ФОТО: AFP/SCANPIX

По состоянию на вечер субботы, 29 февраля, через пограничные пункты Турции с Грецией и Болгарией прошли более 36 тысяч мигрантов, которые направляются в Европу, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. 

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе, сообщают "РИА Новости". 

Греция закрыла погранпункт в Кастанье, куда прибыли спецподразделения и полиция - силовики применили шумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы предотвратить пересечение границы нелегальными мигрантами, которые направляются в Евросоюз, сообщает LETA со ссылкой на DPA.

Поток беженцев в Европу начался после атаки сирийских вооруженных сил по турецкой армии в провинции Идлиб. В результате удара Турция потеряла 33 солдат. Как отмечает Reuters, таким образом Турция надеется привлечь западные страны к противостоянию в Идлибе.

В 2016 году Турция и ЕС договорились, что Европа выделит стране миллиарды евро помощи в обмен на закрытие Турцией границ для мигрантов. Не сдерживая границу, Турция нарушает эти соглашения. 

Последние новости

НАВЕРХ