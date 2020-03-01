Турция пропустила в Европу десятки тысяч нелегальных мигрантов

По состоянию на вечер субботы, 29 февраля, через пограничные пункты Турции с Грецией и Болгарией прошли более 36 тысяч мигрантов, которые направляются в Европу, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе, сообщают "РИА Новости".
Греция закрыла погранпункт в Кастанье, куда прибыли спецподразделения и полиция - силовики применили шумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы предотвратить пересечение границы нелегальными мигрантами, которые направляются в Евросоюз, сообщает LETA со ссылкой на DPA.
Поток беженцев в Европу начался после атаки сирийских вооруженных сил по турецкой армии в провинции Идлиб. В результате удара Турция потеряла 33 солдат. Как отмечает Reuters, таким образом Турция надеется привлечь западные страны к противостоянию в Идлибе.
В 2016 году Турция и ЕС договорились, что Европа выделит стране миллиарды евро помощи в обмен на закрытие Турцией границ для мигрантов. Не сдерживая границу, Турция нарушает эти соглашения.