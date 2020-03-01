Вс, 1.03.2020
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Началась подача деклараций о доходах за 2019 год

Купюры и чеки под лупой

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

С воскресенья, 1 марта, жители Латвии могут подавать декларации о доходах за минувший год. Отправить документ можно будет в течение ближайших трех месяцев, до 1 июня, сообщает Служба государственных доходов (СГД).

Для удобства СГД призывает жителей подавать декларации через электронную систему декларирования (EDS). Вместе с тем служба госдоходов не советует отправлять декларации в первые же числа марта — при слишком большом наплыве пользователей система может оказаться перегруженной и временно неработоспособной.

В обязательном порядке подавать декларации СГД требует в первую очередь тех жителей, у которых из-за ставки прогрессивного налога или применения необлагаемого мимнимума образовалась налоговая разница — она должна быть уплачена в государственный бюджет. Декларации должны подать и те, кто ведет хозяйственную деятельность — например, сдает жилье или получает вознаграждение за профессиональную деятельность.

Также декларации необходимо подать жителям, имевшим доходы из-за рубежа — например, морякам. Исключения составляют лишь доходы, добытые в странах-участницах ЕС.

Декларации нужно подавать и в случае получения необлагаемых налогом доходов, которые превосходят 10 тыс. евро — например, при продаже авто.

Все остальные жители могут подавать декларации в добровольном порядке. Более подробная информация доступна на домашней странице СГД.

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