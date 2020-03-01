Грипп: SKPC сообщает о новом случае смерти и общей статистике

Возраст умерших пациентов составил от 53 до 92 лет. Умерло девять женщин и пятеро мужчин. У всех были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, диабет, заболевания почек и печени.

В то же время по сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом в стране в целом уменьшилась. В среднем зарегистрирован 51 случай на 100 тыс. населения. Случаи гриппа были в Гулбене, Екабпилсе, Лиепае и Риге, и везде заболеваемость была ниже эпидемического порога.

В стационары на прошлой неделе помещены 54 пациента с гриппом, в том числе 16 с пневмонией после гриппа. Это значительно меньше, чем неделей ранее - соответственно 87 и 25.