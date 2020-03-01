Коронавирус: первые смерти в США, Австралии и Таиланде; растет число умерших в Китае

В США, Австралии и Таиланде в конце этой недели зарегистрированы первые случаи смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. Также выросло число смертей от болезни в Китае.
В США умерла инфицированная коронавирусом 50-летняя жительница штата Вашингтон на западе страны, всего же в США выявлено более 20 инфцированных Covid-19.
В Австралии умер 78-летний мужчина, который ранее был эвакуирован с парома Diamond Princess — на судне у японских берегов была зарегистрирована вспышка заболевания.
В Таиланде от вызванных коронавирусом осложнений умер 35-летний мужчина.
Власти Китая в воскресенье, 1 марта, сообщили о 35 умерших за прошедшие сутки и 573 новых случаях заболевания.
Всего в мире число инфицированных к 1 марта превысило 86 000 человек, число умерших — более 2900.