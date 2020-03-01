Коронавирус: первые смерти в США, Австралии и Таиланде; растет число умерших в Китае

В США умерла инфицированная коронавирусом 50-летняя жительница штата Вашингтон на западе страны, всего же в США выявлено более 20 инфцированных Covid-19.

В Австралии умер 78-летний мужчина, который ранее был эвакуирован с парома Diamond Princess — на судне у японских берегов была зарегистрирована вспышка заболевания.

В Таиланде от вызванных коронавирусом осложнений умер 35-летний мужчина.

Власти Китая в воскресенье, 1 марта, сообщили о 35 умерших за прошедшие сутки и 573 новых случаях заболевания.