Вс, 1.03.2020
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NASA: коронавирус помог резко снизить ядовитые выбросы в атмосферу

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA-AFI

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковые снимки, которые показывают резкое снижение уровня загрязнения в Китае. Ученые связывают это с эпидемией коронавируса, сообщает SKY news.

В частности, исследователи отмечают значительное снижение содержания диоксида азота NO2. Он представляет собой токсичный газ, который выделяют автомобили, электростанции и различные промышленные объекты.

Тенденцию напрямую связывают с экономическим спадом в Китае из-за коронавируса.

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