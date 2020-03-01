NASA: коронавирус помог резко снизить ядовитые выбросы в атмосферу

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковые снимки, которые показывают резкое снижение уровня загрязнения в Китае. Ученые связывают это с эпидемией коронавируса, сообщает SKY news.
В частности, исследователи отмечают значительное снижение содержания диоксида азота NO2. Он представляет собой токсичный газ, который выделяют автомобили, электростанции и различные промышленные объекты.
Тенденцию напрямую связывают с экономическим спадом в Китае из-за коронавируса.
Satellite images have shown a dramatic decline in pollution levels over China, which is "at least partly" due to an economic slowdown prompted by the coronavirus, US space agency Nasa says. https://t.co/vju7EIgVT7— Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 29, 2020