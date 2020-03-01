Через год и не вспомним: экономист Банка Латвии о последствиях Covid-19

В целом влияние вируса на мировую экономику будет зависеть от того, насколько успешно удастся ограничить его распространение.

Что касается Китая, то большинство аналитиков прогнозирует, что рост его экономики в 2020 году будет по крайней мере на несколько процентных пунктов меньше прежнего прогноза — 6%.

"Китай называют мировым производственным цехом, тем самым проблемы в Китае влияют на многие компании в других странах мира, особенно в таких отраслях, как автоиндустрия, ИТ, электроника. Различные практические барьеры, например, ограничение путешествий и отмена мероприятий, отрицательно влияют на туризм", — пишет Страздс.

Первые признаки это влияния уже ощущаются — это задержка поставок, спад спроса в транспортной отрасли, падение на мировых рынках акций. Если удастся ограничить распространение коронавируса, есть шанс, что в экономике США, Европы и остального мира не начнется спад, но упомянутые отрасли в краткосрочной перспективе потерпят серьезные убытки, считает экономист. Все это означает отрицательное влияние и на экспорт из Латвии.