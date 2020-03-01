Трагедия на "Внедорожной Масленнице" в России: отца и ребенка убило буксирным тросом

В московской области во время приуроченного к Масленнице экстремального автошоу произошла трагедия. Из-за нарушений правил безопасности погибли два человека, сообщает телеграм-канал Mash.
ЧП произошло в воскресенье, 1 марта, в Электроуглях, когда участники вытаскивали лебедкой застрявший джип. Трос порвался, отлетел в людей — погибли мужчина и его малолетняя дочь.
По предварительной информации, в трагедии могут быть виноваты автомобилисты, не оградившие место буксировки. Джип они пытались вытащить динамической стропой, которую приделали к решетке (так называемому "кенгурятнику", которые в Латвии, кстати, запрещены). В этот момент стропа порвалась и произошло несчастье.
По предварительным данным, погибший мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю.