Вс, 1.03.2020
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  • "Внедорожная Масленница" в России закончилась гибелью отца и ребенка: порвавшийся трос отлетел в толпу

"Внедорожная Масленница" в России закончилась гибелью отца и ребенка: порвавшийся трос отлетел в толпу

Иллюстративное фото

ФОТО: Fiat Chrysler Automobiles

В московской области во время приуроченного к Масленнице экстремального автошоу произошла трагедия. Из-за нарушений правил безопасности погибли два человека, сообщает телеграм-канал Mash.

ЧП произошло в воскресенье, 1 марта, в Электроуглях, когда участники вытаскивали лебедкой застрявший джип. Трос порвался, отлетел в людей — погибли мужчина и его малолетняя дочь. 

По предварительной информации, в трагедии могут быть виноваты автомобилисты, не оградившие место буксировки. Джип они пытались вытащить динамической стропой, которую приделали к решетке (так называемому "кенгурятнику", которые в Латвии, кстати, запрещены). В этот момент стропа порвалась и произошло несчастье.

По предварительным данным, погибший мужчина остановился в лесном массиве, чтобы помочь застрявшему автомобилю.

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