"Внедорожная Масленница" в России закончилась гибелью отца и ребенка: порвавшийся трос отлетел в толпу

ЧП произошло в воскресенье, 1 марта, в Электроуглях, когда участники вытаскивали лебедкой застрявший джип. Трос порвался, отлетел в людей — погибли мужчина и его малолетняя дочь.

По предварительной информации, в трагедии могут быть виноваты автомобилисты, не оградившие место буксировки. Джип они пытались вытащить динамической стропой, которую приделали к решетке (так называемому "кенгурятнику", которые в Латвии, кстати, запрещены). В этот момент стропа порвалась и произошло несчастье.