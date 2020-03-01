ООН: на границе Греции с Турцией собрались 13 тысяч беженцев

Отмечается, что мигранты собираются в группы от 3 тыс человек и выше, надеясь попасть на территорию Евросоюза.

Греческие силовики вынуждены применять слезоточивый газ против беженцев, которые проделывают отверстия в пограничном заборе.

По словам замминистра обороны Греции Алкивиадиса Стефаниса, в ночь с субботы на воскресенье было предотвращено 9 тыс 600 случаев незаконного пересечения границы.

Власти Греции заявили, что в пятницу арестовали 66 мигрантов, 17 из которых были приговорены к 3,5 годам тюремного заключения за незаконный попытку проникновения в страну.