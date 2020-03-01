ООН: на границе Греции с Турцией собрались 13 тысяч беженцев
На границе Греции с Турцией собралось порядка 13 тысяч сирийских беженцев. Об этом сообщают представители ООН по делам миграции.
Отмечается, что мигранты собираются в группы от 3 тыс человек и выше, надеясь попасть на территорию Евросоюза.
Греческие силовики вынуждены применять слезоточивый газ против беженцев, которые проделывают отверстия в пограничном заборе.
По словам замминистра обороны Греции Алкивиадиса Стефаниса, в ночь с субботы на воскресенье было предотвращено 9 тыс 600 случаев незаконного пересечения границы.
Власти Греции заявили, что в пятницу арестовали 66 мигрантов, 17 из которых были приговорены к 3,5 годам тюремного заключения за незаконный попытку проникновения в страну.
Как уже сообщал RUS TVNET, ранее через пограничные пункты Турции с Грецией и Болгарией уже прошли более 36 тысяч мигрантов, которые направляются в Европу.