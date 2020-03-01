Вс, 1.03.2020
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ООН: на границе Греции с Турцией собрались 13 тысяч беженцев
Они хотят попасть в ЕС

Migrants watch Greek police during clashes as they gather at the buffer zone Turkey-Greece border, at Pazarkule, in Edirne district, on February 29, 2020. - Thousands of migrants stuck on the Turkey-Greece border clashed with Greek police on February 29, 2020, according to an AFP photographer at the scene. Greek police fired tear gas at migrants who have amassed at a border crossing in the western Turkish province of Edirne, some of whom responded by hurling stones at the officers. The clashes come as Greece bolsters its border after Ankara said it would no longer prevent refugees from crossing into Europe following the death of 33 Turkish troops in northern Syria. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

ФОТО: BULENT KILIC / AFP

На границе Греции с Турцией собралось порядка 13 тысяч сирийских беженцев. Об этом сообщают представители ООН по делам миграции.

Отмечается, что мигранты собираются в группы от 3 тыс человек и выше, надеясь попасть на территорию Евросоюза.

Греческие силовики вынуждены применять слезоточивый газ против беженцев, которые проделывают отверстия в пограничном заборе.

По словам замминистра обороны Греции Алкивиадиса Стефаниса, в ночь с субботы на воскресенье было предотвращено 9 тыс 600 случаев незаконного пересечения границы.

Власти Греции заявили, что в пятницу арестовали 66 мигрантов, 17 из которых были приговорены к 3,5 годам тюремного заключения за незаконный попытку проникновения в страну.

Как уже сообщал RUS TVNET, ранее через пограничные пункты Турции с Грецией и Болгарией уже прошли более 36 тысяч мигрантов, которые направляются в Европу.

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