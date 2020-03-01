Передача: у LDz и войск Беларуси — один и тот же поставщик

Как поясняет передача, на латвийской железной дороге остается немало программ и систем коммуникаций, которые обслуживаются их странами-производителями — Россией и Беларусью.

Предприятие "АГАТ – системы управления" — одно из них, основанное еще в 1969 году. Сегодня она является частью холдинга "Геоинформационные системы", который принадлежит государству. Холдинг обслуживает практически все средства связи, которые использует белорусская армия.

Как поясняют на предприятии Latvijas Dzelzsceļs (LDs), белорусская фирма победила на конкурсной основе и периодически занимается обновлением програмного обеспечения. Более подробная информация является коммерческой тайной компании.

Вместе с тем с 2018 года ведется проект по замене указанной системы на другую, отмечает телеканал.