По подозрению на Covid-19 в Латвии проверены 114 человек; вирус не подтвержден

Директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле сообщила, что вчера скорая помощь получила 15 вызовов к пациентам с подозрением на заражение новым вирусом - в 13 случаях были взяты анализы, а четыре два человека из регионов доставлены в Латвийский центр инфектологии.

Как сообщалось, в прошлый четверг первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Эстонии, а в пятницу - в Литве и Белоруссии.

В Эстонии заболел гражданин Ирана, который прибыл в Таллин через Ригу. Во всех случаях заразившиеся люди прибыли из затронутых Covid-19 стран и территорий, в конкретных случаях - из Ирана и Италии.

В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.

Галерея: Коронавирус в Италии

Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - следует по телефону 113 вызвать скорую помощь. При наличии легких симптомов медики возьмут у них анализы для проверки в лаборатории, а при наличии более серьезных симптомов, в том числе затрудненного дыхания, доставят в стационар. Результаты анализов будут известны в течение 24 часов.

Если результаты анализов подтвердят заболевание Covid-19, пациенты на скорой помощи будут доставляться на лечение в Рижскую Восточную больницу или в Детскую клиническую больницу.

Как указали в SPKC, люди, которые приехали из регионов, где распространяется Covid-19, но у них отсутствуют признаки заболевания верхних дыхательных путей, могут продолжать свою привычную жизнь и выполнять рабочие обязанности. Этим лицам рекомендуется наблюдать за состоянием здоровья в течение 14 дней с момента отъезда с затронутой инфекцией территории.

Однако, если у работодателя возникли опасения, что такой работник может представлять риск для здоровья других сотрудников и клиентов, рекомендуется рассмотреть возможность его работы из дома.

SPKC призывает людей, у которых появились симптомы инфекции после посещения указанных стран и регионов, не выходить на работу. Также центр призывает работодателей пересмотреть планы командировок сотрудников в регионы, где констатирован Covid-19.