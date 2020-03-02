Пн, 2.03.2020
Вот если я дам тебе денег, фактически они лежат в твоем кармане, но распоряжаюсь ими я. Так и у Путина. Оппозиционер Любовь Соболь

Съехал с дороги и перевернулся: в Виляны погиб водитель Honda Civic

ФОТО: Pixabay

В Виляны в воскресенье съехал с дороги и перевернулся легковой автомобиль Honda Civic, его водитель погиб, сообщает Государственная полиция.

ДТП произошло в воскресенье около 10.30. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали четыре человека.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 563 протокола, в том числе 264 за превышение скорости, два - за агрессивное вождение и 18 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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