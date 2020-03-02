Съехал с дороги и перевернулся: в Виляны погиб водитель Honda Civic

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали четыре человека.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 563 протокола, в том числе 264 за превышение скорости, два - за агрессивное вождение и 18 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.